Seleção feminina de râguebi derrotada nos Países Baixos

Portugal já perdia por 7-0 ao intervalo, mas na segunda parte consentiu mais cinco dos seis ensaios alcançados pelas neerlandesas e só reagiu com um toque de meta de Daniela Correia, aos 72 minutos, que reduziu, então, para 33-5.



Foi a segunda derrota das ‘lobas’ em outros tantos encontros do WREC25, após perderem em casa com a Espanha, na primeira ronda, por 19-7.



A seleção portuguesa fecha a participação neste Europeu no sábado, na Suécia, numa partida que deverá decidir o último lugar.



Neste momento, a Espanha lidera o WREC25, com nove pontos (dois jogos), seguida por Países Baixos, com cinco pontos (um jogo), Portugal (dois jogos) e Suécia (um jogo), ambas ainda sem pontuar.