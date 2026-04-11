Seleção Nacional
Seleção feminina de râguebi perde com Espanha no Europe Championship
A seleção portuguesa feminina de râguebi perdeu hoje com a Espanha (45-5), na Moita, concelho de Anadia, em partida da segunda jornada do Women’s Rugby Europe Championship 2026 (WREC26), resultado que a mantém em último lugar.
Portugal já perdia, ao intervalo, por 21-5, com um ensaio de Margarida Mata que, na altura, reduziu para 14-5, mas encaixou um total sete ensaios na partida até aos 45-5 finais.
Com este resultado, as ‘lobas’ continuam em último lugar no WREC26, ainda sem pontuar, tal como a Bélgica, após terem sido derrotadas, também, na primeira jornada, pelos Países Baixos (59-0).
A seleção portuguesa encerra a participação no Europeu no sábado, 18 de abril, frente à Bélgica, em Sint-Gillis, em encontro que decidirá o terceiro ou quarto lugar.
Concluída a segunda jornada, os Países Baixos lideram com 10 pontos, tantos quanto a Espanha, seguidos por Bélgica e Portugal, ambas sem qualquer ponto.
