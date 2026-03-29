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Seleção feminina de râguebi perde na estreia no Europe Championship 2026

Seleção feminina de râguebi perde na estreia no Europe Championship 2026

A seleção portuguesa feminina de râguebi perdeu hoje, por 59-0, frente aos Países Baixos, em Amesterdão, em encontro da primeira jornada do Women’s Rugby Europe Championship 2026 (WREC26).

Lusa /
Nacho Doce - Reuters

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Portugal já perdia, ao intervalo, por 28-0, num encontro no qual consentiu nove ensaios, sete dos quais transformados, sem esboçar resposta.

Com este resultado, as ‘lobas’ seguem em último lugar no WREC26, sem qualquer ponto, tal como a Bélgica, que, no sábado, foi derrotada em Espanha, por 39-0.

Portugal volta a entrar em ação em 11 de abril, quando receber a Espanha, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.
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