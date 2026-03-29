Seleção feminina de râguebi perde na estreia no Europe Championship 2026

Portugal já perdia, ao intervalo, por 28-0, num encontro no qual consentiu nove ensaios, sete dos quais transformados, sem esboçar resposta.



Com este resultado, as ‘lobas’ seguem em último lugar no WREC26, sem qualquer ponto, tal como a Bélgica, que, no sábado, foi derrotada em Espanha, por 39-0.



Portugal volta a entrar em ação em 11 de abril, quando receber a Espanha, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.