Seleção feminina futebol vai defrontar Países Baixos e Brasil

O jogo com as neerlandesas terá lugar no Estádio Municipal de Braga, enquanto o jogo com as ‘canarinhas’ será no Estádio Municipal de Aveiro.



Portugal terá antes disso dois compromissos, também de caráter particular, com os Estados Unidos, em 23 de outubro no Subaru Park, em Chester, na Pensilvânia, e em 26 no Pratt & Whitney Stadium, em East Hartford, no Connecticut.



Os jogos com as norte-americanas serão os primeiros da seleção das ‘quinas’ depois de ser eliminada na fase de grupos do Euro2025, na Suíça, ao terminar em quarto e último no Grupo B, atrás de Espanha, Inglaterra e Bélgica.



Em agosto, a equipa portuguesa desceu uma posição no 'ranking' da FIFA, no qual passou a ocupar a 23.ª posição.

