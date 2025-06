Seleção feminina mantém 22.º lugar do ranking FIFA

A equipa de Francisco Neto, que está a dias de disputar o Europeu, na Suíça, perdeu 14.92 pontos, mas manteve na mesma posição, à frente precisamente das helvéticas, 23.ª, e agora atrás da Coreia do Sul, que perdeu dois lugares.



Desde março, na última atualização da lista, Portugal perdeu com duas vezes com a Espanha (3-2 e 7-1), e uma vez com Inglaterra (6-0) e Bélgica (3-0), todos jogos a contar para a Liga das Nações.



O ranking mundial continua a ser liderado pelos Estados Unidos, seguido da Espanha, segunda classificada, e Alemanha, terceira.