Seleção feminina mantém 38º lugar no "ranking" FIFA

Mário Aleixo - RTP 23 Jun, 2017, 11:11 / atualizado em 23 Jun, 2017, 11:11 | Seleção Nacional

A seleção portuguesa, que disputou em junho dois particulares, com uma derrota e uma vitória diante do País de Gales (1-2 e 1-0, respetivamente), vai disputar o Europeu, de 16 de julho a 6 de agosto, na Holanda.



Portugal será o país com menor "ranking" entre as 16 seleções que vão disputar a competição, com as suas adversárias no Grupo D mais bem posicionadas: a Espanha (jogo a 19 julho) é 13ª, a Escócia (23 de julho) é 21ª e a Inglaterra (27 de julho) é 5ª.



As inglesas caíram nesta classificação para a quinta posição, por troca com o Canadá, quarto, enquanto a Alemanha, octocampeã europeia e campeã olímpica, deixou a liderança, agora ocupada pelas campeãs mundiais Estados Unidos.



O Europeu vai ser disputado em quatro grupos de quatro seleções cada, na primeira fase, avançando para os quartos de final as duas primeiras.



A equipa das quinas concentra-se na segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde vai realizar um estágio de preparação antes de seguir viagem para o quartel-general na Holanda, em Oisterwijk, a 16 de julho.