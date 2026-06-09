Seleção feminina perde na Finlândia, mas garante subida à Liga A

Depois de ter vencido 2-0 na receção às finlandesas, Poruga apresentou-se hoje a poder até perder por dois golos e garantir o regresso à Liga A, mas as finlandesas ainda criaram alguma dúvida, adiantando-se logo aos 12 minutos, por Nea Lehtola. Kika Nazareth empatou, aos 29, mas Lehtola `bisou`, aos 47, e Eva Nyström ampliou para 3-1, aos 79, insuficiente para as nórdicas vencerem o grupo.

Apesar da derrota, Portugal, que já tinha assegurado o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2027, venceu o Grupo B3, com 15 pontos, os mesmos da Finlândia, segunda, enquanto a Eslováquia foi terceira, com seis, e a Letónia quarta, sem qualquer ponto.