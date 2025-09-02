Seleção. Francisco Conceição faz treino condicionado
A seleção portuguesa já treina na Cidade do Futebol. Francisco Conceição fez apenas treino condicionado, esta terça-feira no início dos trabalhos da Seleção Nacional e para os primeiros jogos de qualificação para o Mundial do próximo ano, no Canadá, Estados Unidos e México.
O selecionador Roberto Martínez teve os restantes jogadores à disposição no início da preparação para os primeiros dois jogos de qualificação.
Portugal arranca a fase de apuramento para o Campeonato do Mundo com a Arménia, a 6 de setembro, depois defronta a Hungria, a 9 de setembro.
Portugal arranca a fase de apuramento para o Campeonato do Mundo com a Arménia, a 6 de setembro, depois defronta a Hungria, a 9 de setembro.
Tópicos