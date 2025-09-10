Seleção. João Cancelo tornou-se no defesa mais goleador de quinas ao peito
Depois golo decisivo frente à Hungria e que deu os três pontos a Portugal em Budapeste, na última terça-feira, João Cancelo chegou aos 12 tentos pela seleção. O lateral do Al-Hilal ultrapassou Bruno Alves e tornou-se no defesa mais goleador da equipa das quinas.
Poucos minutos depois do empate húngaro e da festa dos adeptos na Puskás Arena, João Cancelo iniciou e terminou a jogada mais decisiva do encontro a pouco tempo dofim da partida.
Depois de se antecipar com sucesso ao oponente da Hungria e de uma recuperação de bola em zona subida, o lateral colocou-se à entrada da área para responder da melhor maneira a uma assistência de Bernardo Silva, dando a vitória a Portugal num duro teste da qualificação jogado em Budapeste.
Com este golo, João Cancelo chegou aos 12 remates certeiros e assim tornou-se no defesa mais goleador da seleção, deixando para trás nomes como Bruno Alves, Pepe e Fernando Couto, todos já retirados.
