Seleção. João Cancelo tornou-se no defesa mais goleador de quinas ao peito

Poucos minutos depois do empate húngaro e da festa dos adeptos na Puskás Arena, João Cancelo iniciou e terminou a jogada mais decisiva do encontro a pouco tempo dofim da partida.





Depois de se antecipar com sucesso ao oponente da Hungria e de uma recuperação de bola em zona subida, o lateral colocou-se à entrada da área para responder da melhor maneira a uma assistência de Bernardo Silva, dando a vitória a Portugal num duro teste da qualificação jogado em Budapeste.





Com este golo, João Cancelo chegou aos 12 remates certeiros e assim tornou-se no defesa mais goleador da seleção, deixando para trás nomes como Bruno Alves, Pepe e Fernando Couto, todos já retirados.