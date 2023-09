Seleção na máxima força no treino do dia

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, após um arranque na segunda-feira a "meio-gás", com apenas 13 jogadores, Martínez teve à sua disposição os 24 jogadores convocados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo e o extremo Pedro Neto, a novidade nas escolhas do técnico espanhol.O guarda-redes Louis Nascimento, dos sub-20, juntou-se a Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá nos trabalhos de guarda-redes.Nos primeiros 15 minutos da sessão, abertos à comunicação social, os jogadores da seleção nacional efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, primeiro sem bola e depois já com bola.Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na sexta-feira, e, três dias depois, na segunda, recebe no Algarve o Luxemburgo.Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.