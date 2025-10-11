Seleção Nacional à procura da qualificação para o Mundial 2026, na RTP

Portugal faz parte do grupo F do qual fazem parte também a Arménia, a Hungria e a República da Irlanda.

Portugal recebe hoje a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que têm início agendado para as 19:45.





Uma partida que conta com o árbitro eslovaco Ivan Kruzliak, na terceira jornada do Grupo F de qualificação para o Mundial2026 de futebol, anunciou a UEFA.



Kruzliak, de 41 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Branislav Hancko e Jan Pozor, enquanto o neerlandês Clay Ruperti será o videoárbitro.



Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.

