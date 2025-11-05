Seleção Nacional de Futsal Sub-17 já está em Dakar

O Dakar En Jeux é um evento cultural e desportivo multidisciplinar cujo principal objetivo é permitir que os jovens participantes absorvam algumas experiências tendo em vista os Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026. Durante 5 dias, realizam-se competições desportivas, atividades culturais e partilha dos valores olímpicos nas 3 cidades que vão acolher os jogos em 2026, nomeadamente Dakar, Diamniadio e Saly.



Os Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar disputam-se entre 30 de outubro e 13 de novembro de 2026



O conjunto orientado por Emídio Rodrigues tem marcados três jogos na fase inicial: frente a Marrocos (6 de novembro), Senegal (7 de novembro) e Brasil (8 de novembro). O desfecho da participação lusa será conhecido no dia 9, com a equipa a disputar a final do torneio ou o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.





Lista de convocados:



ADCR CAXINAS POÇA BARCA: Tiago Cunha

CR LEÕES PORTO SALVO: Leandro Gabriel; Manuel Rodrigues

SL BENFICA: Alexandre Gaspar; Bernardo Borges; Martim Silva

SPORTING CP: Artur Capristano; David Grynchuk; Ricardo Duarte; Santiago Monteiro



Programa Geral:





05 de novembro | quarta-feira

18h00 - Treino - Dakar Arena



06 de novembro | quinta-feira

17h00 - Jogo - Portugal x Marrocos - Dakar Arena



07 de novembro | sexta-feira

19h00 - Jogo - Portugal x Senegal - Dakar Arena



08 de novembro | sábado

19h00 - Jogo - Portugal x Brasil - Dakar Arena



09 de novembro | domingo

12h30 - Jogo de atribuição 3º e 4º lugar - Dakar Arena

19h00 - Final - Dakar Arena









