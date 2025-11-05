Seleção Nacional
Futsal
Seleção Nacional de Futsal Sub-17 já está em Dakar
A Seleção Nacional de Futsal Sub-17 já está em Dakar, onde vai participar no Dakar en Jeuxm que se realiza entre 6 e 9 de novembro, no Senegal. A prova reúne algumas das melhores seleções jovens de futsal e servirá de antecâmara aos Jogos Olímpicos da Juventude de 2026, que se realizarão igualmente em Dakar.
O Dakar En Jeux é um evento cultural e desportivo multidisciplinar cujo principal objetivo é permitir que os jovens participantes absorvam algumas experiências tendo em vista os Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026. Durante 5 dias, realizam-se competições desportivas, atividades culturais e partilha dos valores olímpicos nas 3 cidades que vão acolher os jogos em 2026, nomeadamente Dakar, Diamniadio e Saly.
Os Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar disputam-se entre 30 de outubro e 13 de novembro de 2026
O conjunto orientado por Emídio Rodrigues tem marcados três jogos na fase inicial: frente a Marrocos (6 de novembro), Senegal (7 de novembro) e Brasil (8 de novembro). O desfecho da participação lusa será conhecido no dia 9, com a equipa a disputar a final do torneio ou o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.
Lista de convocados:
ADCR CAXINAS POÇA BARCA: Tiago Cunha
CR LEÕES PORTO SALVO: Leandro Gabriel; Manuel Rodrigues
SL BENFICA: Alexandre Gaspar; Bernardo Borges; Martim Silva
SPORTING CP: Artur Capristano; David Grynchuk; Ricardo Duarte; Santiago Monteiro
Programa Geral:
Programa Geral:
05 de novembro | quarta-feira
18h00 - Treino - Dakar Arena
06 de novembro | quinta-feira
17h00 - Jogo - Portugal x Marrocos - Dakar Arena
07 de novembro | sexta-feira
19h00 - Jogo - Portugal x Senegal - Dakar Arena
08 de novembro | sábado
19h00 - Jogo - Portugal x Brasil - Dakar Arena
09 de novembro | domingo
12h30 - Jogo de atribuição 3º e 4º lugar - Dakar Arena
19h00 - Final - Dakar Arena
