Seleção Nacional. Quem é Roberto Martínez?

Depois de oito anos de Fernando Santos segue-se Roberto Martínez. O espanhol foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para ser o novo selecionador nacional. Depois de Otto Glória e Luiz Felipe Scolari, Martínez torna-se no terceiro estrangeiro a treinar a equipa de Portugal.Na apresentação, o técnico disse estar entusiasmado com o desafio de treinar uma das seleções mais talentosas do mundo.No entanto, que currículo tem Roberto Martínez até chegar à Cidade do Futebol para ocupar o lugar do Engenheiro Fernando Santos, vencedor de um Europeu e de uma Liga das Nações?

Passado de jogador e treinador no Reino Unido

Antes de se aventurar pelo banco, Roberto Martínez tem passado como jogador. Começou a carreira profissional pelo Balaguer, tendo passado também pelo Saragoça. Seguiu-se Inglaterra, Escócia e País de Gales, com passagens pelo Wigan Athletic, Motherwell, Walsall, Swansea City, tendo terminado a carreira no Chester City na temporada 2006/07., onde disputou várias partidas,. A equipa galesa militava na terceira divisão de Inglaterra e, II divisão do futebol português.Na Championship, o Swansea ficou em oitavo lugar entre 24 equipas. Foi a última temporada na equipa do País de Gales, dando-se a mudança para um clube já conhecido pelo espanhol, o Wigan Athletic.Martínez esteve quatro temporadas na cidade de Wigan tendo conseguido manter a equipa na Premier League na sua primeira temporada e nas duas seguintes.Na temporada 2012/13,à Championship. No entanto,Aconteceu na Taça de Inglaterra. Depois de deixar para trás Bournemouth, Macclesfield Town, Huddersfield, oNo entanto, o favoritismo de pouco contou e a, com um golo de Ben Watson aos 91 minutos,Foi contratado pelo Everton depois da despromoção do Wigan em 2013, tendo chegado à seleção belga em 2016.

Dedicação ao futebol internacional

Com uma verdadeira geração de ouro, Martínez levou os belgas a três grandes competições e manteve a seleção no lugar número 1 do ranking da FIFA durante muito tempo., tendo sido apenas derrotada pela França, que viria a sagrar-se campeã em título. No Euro 2020, jogado em 2021,, que acabou por vencer o Europeu.O Mundial no Catar trouxe alguns problemas. A geração de ouro belga teve problemas entre si, com acusações de os jogadores que antes resolviam partidas com um futebol atrativo, estarem velhos e não mostrarem aptidões para vencer grandes competições., depois uma vitória escassa frente ao Canadá, uma derrota frente a Marrocos e um empate a zero com a Croácia. As últimas duas seleções acabaram por ser semifinalistas da prova.Depois de anunciar a saída do comando técnico dos, Martínez não escondeu interesse no projeto português após a saída de Fernando Santos.e objetivos bem definidos: boas provas na Liga das Nações e qualificações para o Euro 2024 e Mundial 2026, a ser jogado nos Estados Unidos, Canadá e México.