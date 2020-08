Seleção Nacional. Todos os convocados no relvado

Já em estágio, a Seleção preparou esta segunda-feira a estreia na Liga das Nações.





Na Cidade do Futebol, os jogadores prepararam os encontros frente à Croácia e Suécia, a contarem para a fase de qualificação da Liga das Nações.



É mesmo a primeira vez que jogadores e equipa técnica se concentram na Casa dos Atletas, situada igualmente na Cidade do Futebol e inaugurada para esta dupla jornada competitiva.



De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador nacional esteve à sua disposição todos os futebolistas chamados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo e os estreantes Rui Silva, guarda-redes do Granada, e Francisco Trincão, extremo transferido recentemente do Sporting de Braga para o FC Barcelona.





A Seleção Nacional volta ao relvado para nova sessão de treino amanhã, terça-feira, a partir das 10.30 horas.



Portugal recebe a Croácia, dia 5 de setembro, no Estádio do Dragão e enfrenta, dia 8, a Suécia, em Estocolmo.



Jogadores, treinadores e staff realizaram teste laboratorial (RT- PCR) de despistagem do SARS-Cov-2. Os resultados, todos negativos, foram conhecidos antes da sessão de treino.