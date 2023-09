Seleção portuguesa começa a preparar o duelo com a Eslováquia

Os 24 jogadores convocados pelo selecionador Roberto Martínez juntam-se durante o dia na casa da Federação Portuguesa de Futebol e têm uma sessão agendada para as 18h00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.Antes, às 17h15, igualmente na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.Pedro Neto é a grande surpresa da lista de Martínez, enquanto João Cancelo e João Félix, agora oficialmente no FC Barcelona, mantiveram-se nas escolhas do técnico espanhol, apesar de não jogarem oficialmente há quase três meses.Pepe, lesionado, ficou ausente dos convocados, assim como Raphaël Guerreiro.Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, em 8 de setembro, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing) e Gonçalo Inácio (Sporting).Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (Al Nassr, Ara) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), João Félix (FC Barcelona, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Pedro Neto (Wolverhampton, Ing).