Seleção portuguesa de andebol de sub-19 volta a vencer no Mundial do Egito
A seleção portuguesa de andebol de sub-19 voltou hoje a vencer na Taça Presidente, desta vez o Kosovo (41-29), assegurando o primeiro lugar do Grupo I e a possibilidade de terminar o Mundial da categoria no 17.º posto.
Depois de falhar a ‘main round’, reservado aos 16 melhores, Portugal venceu Marrocos (30-25), na segunda-feira, e hoje o Kosovo, marcando assim duelo na quinta-feira com as Ilhas Faroé ou a Argentina, que ainda se defrontam, no arranque das eliminatórias finais.
Em Gizé, no Egito, país que está a receber a competição, ao intervalo a equipa liderada por Nuno Santos já vencia por 22-11, vantagem larga que manteve até final com destaque para os 10 golos e duas assistências de João Bandeira Lourenço.
No Grupo A da fase preliminar, Portugal somou apenas uma vitórias e sofreu duas derrotas, situação que fez a equipa lusa cair para a Taça Presidente. O êxito por 38-23 sobre o Kuwait foi insuficiente depois dos desaires ante a Áustria, por 37-36, e com a Suécia, por 38-34.
