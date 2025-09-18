Seleção portuguesa de basquetebol sobe nove lugares no ranking FIBA para 47.º

Em 28 de março, Portugal seguia no 56.º lugar e, ao chegar à fase a eliminar da competição continental, deixou para trás na tabela Hungria, Cabo Verde, Tunísia, Bahamas, Bulgária, Nigéria, Países Baixos, Colômbia e Coreia do Sul.

A formação das `quinas` está, assim, na melhor classificação desde o final de 2012, quando ocupava o 44.º posto.

Os Estados Unidos, detentores do título olímpico, lideram a tabela, agora secundados pela Alemanha, que arrebatou o Eurobasket2025 e subiu do terceiro para o segundo lugar, ultrapassando a Sérvia, agora terceira, após cair nos `oitavos`.

França, Canadá, Austrália, Espanha, Argentina, Lituânia e Brasil completam o top 10, no qual entraram os brasileiros, por troca com a Letónia.

No Eurobasket2025, Portugal chegou aos oitavos de final, nos quais foi eliminado pela campeã mundial em título Alemanha, que venceu por 85-58, num jogo que só liderava por um (52-51) ao fim de três períodos. Acabou por conquistar o título.

O conjunto comandado por Mário Gomes concluiu a prova na 15.ª posição, entre 24 equipas, com duas vitórias e seis derrotas.

A formação das `quinas` repetiu, assim, a classificação da estreia, em 1951, numa edição em que caiu na fase de grupos, `perdendo` apenas para o nono posto de 2007. Na última presença, em 2011, tinha sido 21.ª, com cinco derrotas em cinco jogos.

Em Riga, onde disputou toda a competição, Portugal bateu a República Checa (62-50) a abrir e a Estónia (68-65) a fechar a fase de grupos, no jogo que selou os `oitavos`, e, pelo meio, perdeu com Sérvia (69-80), Turquia (54-95) e Letónia (62-78).