Seleção portuguesa de futsal displicente e sem ritmo perde com Eslovénia

A Eslovénia colocou-se na frente muito cedo e comandou sempre a marcha do marcador, tendo chegado aos 4-0, perante um Portugal atordoado, que o melhor que conseguiu fazer foi marcar dois golos, num mau ensaio para o Europeu do próximo ano do atual bicampeão e já com um título mundial no currículo.



Em relação à vitória por 3-1 sobre o mesmo adversário, na terça-feira, Jorge Braz mudou quase todo o cinco inicial, mantendo apenas Afonso Jesus, mas a Eslovénia entrou praticamente a ganhar, com um golo logo aos 27 segundos.



Luka Cop rematou com força e colocação do lado direito e, pouco depois, quase fez o segundo, ao aparecer isolado diante de André Correia, valendo Bruno Coelho a tirar em cima da linha de baliza.



Perante uma Eslovénia bem mais atrevida do que no primeiro jogo, Portugal sentiu dificuldades em impor o seu jogo, apesar de alguns remates perigosos, com destaque para o de Kutchy, aos 12 minutos, para grande defesa de Berzelak.



Contudo, o ala português esteve em destaque pela negativa logo a seguir, ao perder a bola em zona proibida, permitindo a Jeremy Bukovec fazer o segundo dos eslovenos.



Descontente, Jorge Braz fez de imediato alterações na equipa - Kutchy foi um dos que saiu - e Portugal reagiu com duas grandes ocasiões para reduzir, mas Erick enviou ao poste (13) e Pany Varela, após grande trabalho individual, proporcionou uma enorme defesa do guardião esloveno (14).



A sete segundos do fim da primeira parte, Tiago Brito atirou ao poste, numa fase de intenso domínio de Portugal, mas a Eslovénia foi mesmo para o intervalo a ganhar por duas bolas.



E quando se esperava uma entrada forte de Portugal na segunda parte, a Eslovénia voltou a marcar muito cedo, logo aos 26 segundos, com Zan Janez a concluir uma bela jogada coletiva.



O quarto golo dos visitantes surgiu aos 25 minutos, após rápido contra-ataque esloveno e autogolo infeliz de Carlos Monteiro – a bola tocou nas costas do jovem jogador.



Kutchy reduziu para Portugal, com um remate de primeira após cruzamento de Bruno Coelho (28), e Tomás Paçó fez o segundo, numa jogada muito semelhante, mas com assistência de Pany Varela (33).



Nos últimos três minutos, Jorge Braz tentou o 5x4 e tirar partido dessa superioridade numérica a atacar, mas sem sucesso.



O Campeonato da Europa de futsal realiza-se entre 21 de janeiro e 07 de fevereiro de 2026 na Lituânia, Letónia e Eslovénia e a equipa nacional está integrada no Grupo D, juntamente com Itália, Polónia e Hungria, naquela que será a sua 11.ª participação numa fase final de um Europeu, que vai na 13.ª edição.



Jogo no Pavilhão Multiusos do Sporting de Braga.



Portugal - Eslovénia, 2-4.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Luka Cop, 01 minuto.



0-2, Jeremy Bukovec, 13.



0-3, Zan Janez, 21.



0-4, Carlos Monteiro, 25 (na própria baliza).



1-4, Kutchy, 28.



2-4, Tomás Paçó, 33.



Equipas:



- Portugal: André Correia, Afonso Jesus, Erick, Bruno Coelho e Pany Varela (cinco inicial). Jogaram ainda: Edu (gr), Bernardo Paçó (gr), André Coelho, Tomás Paçó, Rúben Góis, Kutchy, Diogo Santos, Bruno Maior, Tiago Brito e Carlos Monteiro.



Treinador: Jorge Braz.



- Eslovénia: Nejc Berzelak, Luka Cop, Igor Osredkar, Jeremy Bukovec e Zan Janez. Jogaram ainda: Teo Turk, Uros Duric, Denis Knezevic, Lovro Trdin, Ziga Ceh e Mihael Cop.



Treinador: Tomislav Horvat.



Árbitro: Rúben Santos.



Árbitros assistentes: Cristiano Santos e João Sinval.



Assistência: cerca de 600 espetadores.