Seleção portuguesa de futsal feminino vence Ucrânia por 8-1

Num desafio com duas partes bem distintas, a equipa das quinas entrou a todo o gás e aos quatro minutos já vencia por 3-0, depois de golos de Ana Pires, aos 2 e 04 minutos, e de Janice Silva, ao terceiro.Quando trocou o quarteto de campo inicial, a Ucrânia ganhou claramente maior competitividade e Sofiia Ruban reduziu para 3-1, aos oito minutos, um antes de Raquel Santos fazer o quarto, com Janice Silva a "bisar" aos 14 e a estabelecer o 5-1 com que chegou o intervalo.Na etapa complementar continuou a supremacia lusa, ante uma formação rival ainda assim mais aguerrida e competente, e que contou com algum azar das portuguesas, que dispuseram de diversas situações para ampliar a vantagem.Portugal só voltou a festejar perto do fim, aos 38 e 39 minutos, em duas finalizações de Sara Ferreira, e aos 40 de Ana Pires, que assim completou um "hat-trick".

Portugal prepara a participação no grupo 2 da fase de qualificação para o campeonato da Europa, no qual defronta a anfitriã Croácia, a Polónia e a Eslovénia, sendo que somente o vencedor avança para a fase final que decorre de 19 a 24 de outubro de 2022 em Kraslovac.