Seleção portuguesa de sub-16 bate Brasil e conquista Torneio de Montaigu

Golos de Fábio Silva (14 e 15 minutos), Pedro Brazão (58) e Filipe Cruz (76), para a equipa de Emílio Peixe, e de Reinier (05) e João Peglow (36, 77 e 80+1), para a equipa brasileira, forçaram o desempate por penáltis, no qual os portugueses converteram todos os lances e o guarda-redes Diogo Almeida defendeu dois disparos do Brasil.



É a segunda vez consecutiva que a formação das ‘quinas’ conquista a prova, e a quarta na sua história, após triunfos em 2010, 2012 e 2017, sendo que estiveram ainda presentes nas finais de 1993 e 1994, ambas perdidas para os Camarões.



A caminho do jogo decisivo na 46.ª edição do torneio, Portugal bateu França (3-1), Argentina (2-0) e Haiti (3-0), sendo que Fábio Silva, com seis golos, foi o melhor marcador, e Diogo Almeida o melhor guarda-redes.