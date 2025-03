Seleção portuguesa de sub-19 vence País de Gales na corrida ao Europeu

Depois do empate a duas bolas com a Turquia no arranque da ‘poule’, a seleção estava obrigada a vencer e foi isso que conseguiu, em Rhyl, batendo os anfitriões com um tento solitário de Gabriel Silva, do Sporting, aos 68 minutos.



Com este resultado, Portugal decide, na terça-feira, o primeiro lugar e apuramento para a fase final com a Inglaterra, que hoje empatou com os turcos (0-0), somando lusos e ingleses quatro pontos, contra dois da Turquia e zero dos galeses.



Só o vencedor de cada 'poule' segue para a fase final do torneio, pelo que o jogo de terça-feira, pelas 19:00 em Connah's Quay, é decisivo - uma vitória qualifica a equipa de Filipe Ramos.



O Europeu masculino de sub-19 joga-se este ano, entre 13 e 26 de junho, na Roménia.