Seleção portuguesa de sub-20 conquista torneio Maurice Revello 23 anos depois

Depois de ter garantido um lugar na final com uma goleada sobre o Canadá (6-1), na quinta e última jornada da fase de grupos, a equipa comandada por Oceano Cruz ergueu este troféu pela quarta vez na história, depois das edições de 1992, 2001 e 2003.

No Stade de Bon Reencontre, em Toulon, Fábio Baldé, que joga nos alemães do Hamburgo, abriu o ativo para a equipa das `quinas`, quando decorria o minuto 23, servido por Rafael Nel, do Sporting, que, já no período de descontos do segundo tempo, assinou o 2-0 final, aos 90+6.

Portugal, que teve João Rego, do Benfica, como melhor marcador do torneio (cinco golos), sucede, assim, à França, recordista, com 14 troféus, seguida do Brasil, com nove, e Inglaterra, com sete.

No encontro de atribuição do terceiro lugar, a Costa do Marfim bateu a República Democrática do Congo, por 3-1, graças a um `bis` do avançado Oumar Konaté (17 e 48) e a um autogolo de Wola-Wetshay (55). Emmanuel Kakou (75) também foi infeliz ao introduzir a bola na própria baliza, que ajudou os congolenses a encurtar distâncias no marcador.