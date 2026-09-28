Seleção portuguesa de sub-21 focada em carimbar acesso ao Europeu de futebol

“Estamos habituados a jogar nos clubes com muita gente nos estádios. Se tivermos mais gente no estádio a puxar por nós vai ser mais uma força para conseguirmos os três pontos”, afirmou o jogador do Benfica B à agência Lusa.



A seleção nacional de sub-21 vai defrontar Gibraltar na quarta-feira no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, dez anos depois do último jogo realizado nos Açores.



Portugal somou, na última quinta-feira, a primeira derrota (2-1), e os primeiros golos sofridos, na fase de qualificação para o Europeu de sub-21, na visita à Bulgária, mas continua na liderança do Grupo B com 19 pontos.



Gonçalo Moreira realçou que o último jogo foi uma “saída de percurso” e garantiu que a equipa está “focada” em reagir ao desaire na Bulgária.



Questionado sobre o favoritismo da equipa das 'quinas', o médio recordou que os jogadores portugueses estão determinadores em conseguir a vitória.



“Os jogos começam 0-0. Pensamos em fazer o melhor para conseguirmos vencer. É isso que vamos fazer no jogo”, defendeu.



Portugal procura estar na fase final do Europeu pela 11.ª vez e quarta consecutiva. A seleção de sub-21 tem mais quatro do que a República Checa, segunda classificada no grupo, e mais cinco do que a Bulgária.



Depois de receber a congénere de Gibraltar, a jovem seleção lusa recebe, a 6 de outubro, a República Checa, em Leiria, na última ronda do grupo.



O vencedor de cada um dos nove grupos e o melhor segundo classificado apuram-se para o Euro2027, enquanto os restantes oito segundos colocados terão de disputar um play-off para definir as últimas quatro seleções que estarão no Campeonato da Europa.