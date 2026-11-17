Um golo de Meziab Mesloub, jogador do Lens, aos 85 minutos, depois de uma assistência do `leão` Mauro Couto, selou o triunfo dos comandados de Luís Freire.

Portugal qualificou-se para a fase final do Europeu de sub-21 de 2027, que se realiza na Albânia e na Sérvia, de 16 de junho a 03 de julho, ao vencer o Grupo B de qualificação, à frente de República Checa, Escócia, Bulgária, Azerbaijão e Gibraltar.

A formação das `quinas` persegue o primeiro triunfo no Campeonato da Europa de sub-21, prova em que foi finalista vencida em 1994, 2015 e 2021.