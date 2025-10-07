Seleção portuguesa feminina de andebol com três regressos para os próximos jogos

O selecionador nacional, José António Silva, chamou para o grupo de 18 Patrícia Lima (MKS Lublin), Patrícia Rodrigues (Benfica) e Rita Campos (Málaga), para a campanha dos jogos com Montenegro e Islândia.



As duas primeiras jornadas do Grupo 4, que também integra as Ilhas Faroé, acontecem já nos dias 15 e 19 de outubro, em Podgorica (Montenegro) e Matosinhos, na receção à Islândia.



Rita Campos e Ana Carolina Silva (HB Clermont) estão dispensadas do primeiro jogo e só se integram no coletivo na preparação para a segunda partida.



A convocatória praticamente não apresenta alterações face ao lote de internacionais que disputou o Torneio Internacional de Angola, em setembro. Júlia Figueira, ponta direita do Porriño é a única a sair da convocatória.



A comitiva lusa vai iniciar os trabalhos na Maia na próxima segunda-feira, antes de rumar ao Montenegro, favorito a qualificar-se em primeiro lugar do grupo.



"Sabemos que temos um grupo que nos vai trazer inúmeras dificuldades mas também estamos convictos de que neste momento temos condições para conquistar o apuramento. Nestes dos primeiros jogos que disputaremos, Montenegro fora e Islândia em Portugal, pretendemos dar continuidade às boas exibições que conseguimos no torneio disputado no mês passado em Luanda. A equipa está bastante confiante relativamente àquilo que pode alcançar, pelo que o nosso objetivo passa por obter resultados positivos", comentou José António Silva.



O selecionador acredita no potencial do lote de internacionais convocadas: “A convocatória final é constituída por um grupo de jogadoras que oferece todas as garantias para desenvolver um bom trabalho e permite diversas nuances do ponto de vista tático que agora procuraremos trabalhar”.



Portugal procura a terceira presença em fases finais de Campeonatos da Europa, a segunda seguida, depois de ter regressado em 2024 a um palco em que só tinha chegado em 2008.

