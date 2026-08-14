Seleção portuguesa feminina de basquetebol perde jogo de preparação com Turquia

A formação da casa entrou mais forte no encontro e fechou o primeiro período a vencer por 11 pontos (17-6), e manteve o domínio no segundo, com o resultado fixado em 32-20 ao intervalo.



No terceiro período, as turcas reforçaram ainda mais a vantagem (48-30), mas as lusas reagiram no quarto e último período, reduzindo a distância para uma desvantagem de 12 pontos.



A base portuguesa Sara Guerreiro esteve em destaque, com 13 pontos e duas assistências, enquanto do lado turco se destacou Sevgi Uzun também fez 13 pontos e fez cinco assistências.



O próximo duelo entre as equipas está agendado para as 17:00 de sábado, também em Istambul.