Seleção portuguesa feminina derrotada na final do torneio GoldenCat de hóquei

No pavilhão desportivo Can Xarau Paco Arpide, a equipa portuguesa, vencedora em 2025, inaugurou o marcador por Leonor Coelho, aos 22 minutos, uma vantagem dilatada no segundo tempo, por Ana Beatriz Silva (28).



Contudo, a seleção da ‘casa’ conseguiu repor a igualdade, num espaço de três minutos, através de Laura Puigdueta (29) e Carla Fontdeglòria (32), com Marina Codina (49) a ser a autora do golo que deu o troféu às catalãs.



Ainda hoje, a seleção portuguesa masculina, vencedora nas últimas três edições, vai disputar igualmente a final, frente à seleção da Catalunha, a partir das 15:30 (horas em Lisboa).



Este torneio particular serve de preparação para o Mundial a disputar em Assunção, no Paraguai, durante o mês de outubro.