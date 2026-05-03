Seleção portuguesa jovem vence classificação coletiva da Orca Cup de natação

As 20 medalhas de ouro, 15 de prata e 12 de bronze permitiram a Portugal ser a melhor formação, das 73 inscritas, com mais de mil nadadores em competição na capital da Eslováquia.



Em comunicado, a Federação Portuguesa de Natação considera este triunfo “um marco histórico para Portugal”.



Destaque, no último dia, para o novo recorde nacional juvenil nos 50 metros mariposa, que Rodolfo Alecrim agora fixou em 25,31 segundos, quatro centésimos abaixo do anterior registo, de Duarte Ferreira em 2024.