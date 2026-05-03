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Seleção portuguesa jovem vence classificação coletiva da Orca Cup de natação

Seleção portuguesa jovem vence classificação coletiva da Orca Cup de natação

A seleção portuguesa jovem e júnior conquistou hoje a classificação coletiva da Orca Cup, competição internacional de natação que decorreu em Bratislava, somando um total de 47 pódios em três dias de competição.

Lusa /

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As 20 medalhas de ouro, 15 de prata e 12 de bronze permitiram a Portugal ser a melhor formação, das 73 inscritas, com mais de mil nadadores em competição na capital da Eslováquia.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Natação considera este triunfo “um marco histórico para Portugal”.

Destaque, no último dia, para o novo recorde nacional juvenil nos 50 metros mariposa, que Rodolfo Alecrim agora fixou em 25,31 segundos, quatro centésimos abaixo do anterior registo, de Duarte Ferreira em 2024.
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