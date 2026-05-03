Seleção Nacional
Natação
Seleção portuguesa jovem vence classificação coletiva da Orca Cup de natação
A seleção portuguesa jovem e júnior conquistou hoje a classificação coletiva da Orca Cup, competição internacional de natação que decorreu em Bratislava, somando um total de 47 pódios em três dias de competição.
As 20 medalhas de ouro, 15 de prata e 12 de bronze permitiram a Portugal ser a melhor formação, das 73 inscritas, com mais de mil nadadores em competição na capital da Eslováquia.
Em comunicado, a Federação Portuguesa de Natação considera este triunfo “um marco histórico para Portugal”.
Destaque, no último dia, para o novo recorde nacional juvenil nos 50 metros mariposa, que Rodolfo Alecrim agora fixou em 25,31 segundos, quatro centésimos abaixo do anterior registo, de Duarte Ferreira em 2024.
Em comunicado, a Federação Portuguesa de Natação considera este triunfo “um marco histórico para Portugal”.
Destaque, no último dia, para o novo recorde nacional juvenil nos 50 metros mariposa, que Rodolfo Alecrim agora fixou em 25,31 segundos, quatro centésimos abaixo do anterior registo, de Duarte Ferreira em 2024.