Seleção portuguesa sub-21 já está na Geórgia

Chefiada pelo ex-avançado internacional luso Pedro Pauleta, que atualmente exerce o cargo de diretor das seleções jovens nacionais, a equipa das quinas partiu do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 15h30, e voou em avião fretado para Tbilisi.O conjunto de Rui Jorge já está alojado na capital da Geórgia, onde retomará os treinos a partir das 14h00 desta sexta-feira em Lisboa, num relvado secundário do Estádio Mikheil Meskhi, um dos oito palcos da 24.ª edição do campeonato da Europa de sub-21.Portugal começa a sua nona participação em fases finais com um jogo frente à estreante Geórgia, na quarta-feira, às 17h00 de Lisboa, no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, na ronda inicial do Grupo A, que também inclui os Países Baixos e a Bélgica.​Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das quinas precisa de ficar numa das duas primeiras posições do grupo para aceder à fase seguinte da prova, que reúne 16 participantes pela segunda edição seguida e é coorganizada por Roménia e Geórgia, país que vai receber a final, aprazada para 8 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.