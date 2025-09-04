Seleção portuguesa volta a treinar e viaja até Erevan
A seleção portuguesa volta hoje a treinar na Cidade do Futebol, em Oeiras, e viaja até Erevan, onde defronta a Arménia, no sábado, no arranque luso na fase de qualificação para o Mundial2026 de futebol.
Portugal tem uma sessão agendada para as 09:30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, e, antes, às 09:00, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.
Na quarta-feira, o extremo Francisco Conceição trabalhou sem limitações, depois de ter apresentado alguns problemas físicos no arranque dos trabalhos da equipa liderada por Roberto Martínez.
A comitiva lusa tem um voo para Erevan agendado para as 12:45, devendo chegar à capital da Arménia às 21:50 locais (18:50 em Lisboa).
A seleção nacional defronta a Arménia, no sábado, às 20:00 (17:00 em Lisboa), no primeiro jogo do Grupo F, e joga três dias depois em Budapeste, frente à Hungria, às 20:45 locais (19:45). O agrupamento, que só conta com quatro equipas, inclui ainda a Irlanda.
O vencedor do Grupo F assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções.