Seleção prepara embate com Hungria

Portugal tem um treino agendado no recinto que vai receber a partida da segunda jornada do agrupamento para as 19:00 locais (18:00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



Antes, às 18:00 (17:00), também nas Puskas Arena, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer em conferência de imprensa a antevisão da partida.



A equipa das ‘quinas’ estreou-se na qualificação para o próximo Campeonato do Mundo no sábado, com uma goleada na Arménia (5-0), tendo viajado logo após o jogo para Budapeste, onde chegou na madrugada de domingo.



Já a Hungria arrancou o apuramento com um 2-2 na Irlanda, numa partida em que desperdiçou uma vantagem de dois golos e deixou fugir a vitória já em tempo de descontos.



O Hungria-Portugal está agendado para 20:45 (19:45) e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.