Seleção preparada para o Mundial

Jéssica Silva esteve em destaque na equipa nacional, ao apontar dois golos no primeiro tempo após lances de pressão na defesa adversária.Jéssica marcou aos 19 minutos e a fechar a primeira parte perante mais de 20 mil nas bancadas do Estádio do Bessa.Após o 2-0 ao intervalo, Portugal encostou definitivamente a Ucrânia à sua área, criou inúmeras oportunidades de golo, mas pecou na decisão final.