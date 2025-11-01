Seleção Nacional
Seleção sub-16 vence Turquia no torneio das Taça das Federações
A Seleção Nacional Sub-16 venceu, este sábado, o País de Gales, por 3-0, no segundo jogo do Torneio Taça das Federações, a realizar-se entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro, em Antalya, na Turquia. Cristiano dos Santos (42') e Rafael Cabral (65' e 90+1') fizeram os golos do encontro.
No primeiro jogo, os comandados de Filipe Ramos venceram a Turquia, por 2-0. O derradeiro jogo da prova será frente à Inglaterra (4 de novembro). Todos os jogos são disputados no Emirhan Sports Centre.
A primeira parte da partida não teve muitas oportunidades de golo. Ambas as equipas aproximavam-se das balizas adversárias com alguma frequência, mas eram raros os momentos em que os guardiões eram postos à prova. Ainda assim, Portugal dispõs de boas chances por parte de Valdir Fernandes e Carlos Moita.
Contudo, foi só à terceira ocasião que a Equipa das Quinas inaugurou o marcador. Carlos Moita lançou Cristiano dos Santos e o camisola 23 no cara a cara com o guardião adversário não vacilou e levou a melhor. Estava feito o 1-0 para Portugal, no primeiro golo do extremo português neste escalão.
Na segunda metade, Portugal acertou pormenores e subiu o rendimento. As oportunidades iam-se sucedendo umas atrás das outras, mas foi Rafael Cabral o jogador mais feliz na cara do golo, tendo bisado aos 65' e 90+1'. No primeiro golo, após uma recuperação em zonas altas e, no segundo, a não desperdiçar na cara do guardião, depois de ter sido isolado por José Garrafa.
RTP c/ FPF