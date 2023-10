Seleção sub-17 feminina lusa garante segunda fase de qualificação para Euro2024

Anfitriã do Grupo 1 da Liga A da primeira fase de qualificação, que contém também República Checa, Bósnia-Herzegovina e Espanha, a seleção portuguesa voltou a sair vitoriosa, três dias depois de ganhar à formação checa por 1-0, em Guimarães, e soma agora seis pontos.



Após uma primeira parte equilibrada, as jogadoras de Carlos Sacadura foram muito superiores nos segundos 45 minutos e partiram para uma vitória consistente, marcando por intermédio de Rita Melo, aos 54 minutos, Letícia Silva, aos 64, e Caetana Vicente, aos 70.



Inicialmente, o encontro ficou marcado pela posse de bola lusa no seu meio-campo ofensivo, perante a maior passividade das bósnias, que procuravam sair em contra-ataque e explorar a profundidade concedida pela linha defensiva da seleção portuguesa, a partir da qual poderiam ter chegado ao golo por diversas ocasiões.



A segunda metade mostrou uma faceta diametralmente oposta do conjunto das 'quinas', muito mais agressivas nas recuperações de bola e com maior clarividência no ataque à baliza contrária, também em virtude das três substituições realizadas ao intervalo.



Aos 54 minutos, Rita Melo, uma das recém-entradas na partida, aproveitou uma bola aliviada pela defensiva bósnia, levantando a bola na receção para, de seguida, aplicar um 'vólei' notável a meia distância, que só parou no fundo das redes, para inaugurar o marcador.



Apesar das condições atmosféricas difíceis, que se iam agravando com o decorrer do segundo tempo, Portugal melhorava gradualmente o nível exibicional e chegou ao 2-0 quando o relógio marcava 64 minutos, por Letícia Silva, que, plena de oportunismo, aproveitou uma bola aos ressaltos dentro de área para alargar a vantagem.



Até final, num decurso do jogo em sentido único, houve ainda tempo para o terceiro e último golo, por Caetana Vicente, aos 70, numa situação quase 'tirada a papel químico' face ao tento anterior - a Bósnia-Herzegovina mostrou dificuldades em cortar as bolas longas enviadas pelas portuguesas - e ficou, dessa forma, sentenciada a partida.



Portugal mantém assim o segundo lugar do grupo, com seis pontos, em igualdade pontual com a líder Espanha, que defronta em 31 de outubro, em Guimarães, e venceu hoje, à mesma hora, a República Checa por 4-1.



As três primeiras classificadas de cada um dos sete grupos da Liga A (Portugal está inserido no Grupo 1), assim como as seis seleções vencedoras e a melhor segunda classificada dos grupos da Liga B disputam a segunda e última fase de qualificação para o europeu, que decorre na Suécia, entre 05 e 18 de maio de 2024.



Jogo no Estádio Municipal de Lousada, em Lousada.



Portugal - Bósnia-Herzegovina, 3-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Rita Melo, 54 minutos.



2-0, Letícia Silva, 64.



3-0, Caetana Vicente, 70.



Equipas:



- Portugal: Rafaela Mendonça, Luena Ferreira (Caetana Vicente, 46), Victória Leite, Filipa Oliveira (Carolina Simões, 46), Iara Lobo (Joana Ramos, 81), Maria Leonor Rêgo (Rita Melo, 46), Joana Valente (Cíntia Martins, 69), Matilde Nave, Letícia Silva, Bárbara Ferreira e Matilde Vaz.



(Suplentes: Thaís Lima, Joana Ramos, Caetana Vicente, Cíntia Martins, Rita Melo, Mélanie Florentino, Carolina Simões, Núria Ribeiro e Maria Lobo).



Treinador: Carlos Sacadura.



- Bósnia-Herzegovina: Aleksandra Panić, Andelina Laketić (Uma Hadžihajdarević, 87), Dragana Marinković, Natalija Mirković, Marija Mihaela Maslać, Bogdana Milićević, Ana Jurić (Alisa Haseljić, 79), Una Rankić (Petra Šušak, 87), Amila Abdukić (Sajra Bajkić, 79), Elma Brković e Lina Hadžikadunić (Irina Erkić, 79).



(Suplentes: Nadija Golubović, Lucija Landeka, Irina Erkić, Sajra Bajkić, Katarina Majkić, Petra Kuresević, Petra Šušak, Uma Hadžihajdarević e Alisa Haseljić).



Treinador: Ilija Lucić.



Árbitro: Nanna Lof Andersen (Dinamarca).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Elma Brković (45+2) e Amila Abdukić (50).



Assistência: cerca de 100 espetadores.