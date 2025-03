Seleção sub-19 de futsal goleia Bielorrússia

Em Gondomar, a Bielorrússia até marcou primeiro, logo aos 15 segundos, mas a reação foi imediata e, até aos quatro minutos, Portugal conseguiu marcar três golos, por intermédio de Gaspar Monteiro, Simão Cordeiro e António Pereira.



Aos sete minutos, a formação do leste europeu reduziu, mas, uma vez mais, os comandados de José Luís Mendes tomaram as 'rédeas' da partida e marcaram mais dois golos, com Cordeiro a bisar, e o bielorrusso Trafimuk a fazer um autogolo.



Já no segundo tempo, Diogo Sousa, Renato Almeida, Leonildo Baldé e Afonso Mourinha fizeram o marcador subir para expressivos 9-2, que coroaram o acerto e dinâmicas do conjunto português.



Faltam agora mais dois jogos, contra o Cazaquistão, esta sexta-feira, e França, no domingo, ambos no Pavilhão Multiusos de Gondomar, para conseguir a melhor pontuação no Grupo A3.



Após a primeira ronda, Portugal comanda o agrupamento com três pontos, os mesmos dos gauleses, enquanto o Cazaquistão e a Bielorrúsia estão a "zeros".



Os portugueses, campeões europeus em título, sabem que apenas o vencedor do agrupamento será apurado para a fase final, na Moldávia, agendada de 28 de setembro a 5 de outubro no Arena Chișinău.



A jornada, que começou com a vitória da França por 3-1 sobre o Cazaquistão, ficou marcada pela estreia da árbitra Rita Ferraz, da Associação de Futebol de Leiria, em torneios da UEFA.