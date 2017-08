Selecção de futebol vai de autocarro para o Porto

RTP 30 Ago, 2017, 13:59 / atualizado em 30 Ago, 2017, 14:32 | Seleção Nacional

A Seleção Nacional deveria estar a iniciar cerca das 14h00 a viagem de avião entre Lisboa e o Porto.



A comitiva chegou a ir para o Aeroporto Humberto Delgado, mas, não houve autorização de embarque.



O reporter da RTP, João Miguel Nunes, refere que a Federação Portuguesa de Futebol concluiu que "não estão reunidas as condições climatéricas para se dar início à viagem por avião".



A equipa portuguesa entrou no aeroporto cerca das 13h30 mas rapidamente voltou a sair e a embarcar no autocarro em que tinha sido transportada desde Oeiras.A viagem da Seleção até ao Porto deverá durar cerca de três horas.O início do jogo no Estádio do Bessa está marcado para as 19h45 e será transmitido no canal 1 da RTP.