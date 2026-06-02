Selecionador antecipa estreias e Afonso Moreira antevê teste à seleção sub-21

“Este é um jogo diferente em que vou querer ver, se não for todos, praticamente todos os jogadores a jogar, e isso implica um compromisso grande de todos ao longo dos 90 e tal minutos”, sublinhou o selecionador, em declarações à imprensa, antes do último treino realizado pela equipa no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



A formação das ‘quinas’ defronta a congénere norte-irlandesa na quarta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, concelho de Cascais, pelas 19:30, num duelo que serve de preparação para a fase final de qualificação.



Nesse sentido, Luís Freire considera que é uma oportunidade de ver todos os jogadores em ação.



“É um jogo em que todos merecem jogar, também pelo trajeto ao longo do ano, mas temos de ter o máximo compromisso. Para ganhar um jogo com 22 jogadores, é preciso todos estarem comprometidos do primeiro ao último minuto. Esse é o objetivo, assim como ver alguns estreantes e fazer regressar jogadores”, notou, reforçando que “todos os minutos ao serviço da seleção são importantes para deixar marca e este estágio não foge a essa regra”.



Com Portugal preparado para um adversário “fisicamente forte” e com uma grande “abnegação defensiva” – e relegando para mais tarde a definição dos objetivos relativamente ao Europeu2027 –, Luís Freire sublinhou a importância de “Portugal manter-se igual a si próprio”, nomeadamente na “capacidade de ter bola, construir, pressionar, criar oportunidades e reagir à perda”.



A ideia foi corroborada por Afonso Moreira, que afirmou ser um “teste à equipa” na “evolução desde o primeiro estágio”.



“É uma equipa que nos vai causar algumas dificuldades ofensivas devido à organização defensiva deles, em que têm qualidade. Vai ser um bom desafio para nós”, analisou o médio do Lyon, assegurando que será a “cereja no topo do bolo acabar a temporada com uma vitória”.



Considerando que foi uma época “de grande nível” de todo o plantel, e reforçando a confiança existente entre os comandados do selecionador Luís Freire, o jovem médio foi instado a comentar a última temporada, ao serviço da formação gaulesa.



“Foi uma época positiva. Estou muito feliz com tudo aquilo que consegui alcançar, mas agora é momento de nos focarmos na seleção, no desempenho do próximo jogo e, depois, desfrutar das férias, antes de começar a nova época”, analisou o futebolista, que em 2025/26 apontou oito golos em 37 jogos pela formação comandada pelo compatriota Paulo Fonseca.



Sobre o futuro, e até onde poderá chegar, a resposta foi simples.



“Não penso muito no futuro, penso no presente e no curto prazo. Neste momento, é aproveitar o jogo de amanhã [quarta-feira] para mostrar mais uma vez quem é que é o Afonso e a qualidade da nossa seleção. É para isso que aqui estamos, para dar o melhor pelo nosso país e mostrar ao 'mister' Luís Freire que estamos preparados para a qualificação na próxima época”, disse.



A seleção portuguesa de sub-21 de futebol defronta na quarta-feira a congénere norte-irlandesa, naquele que será o último duelo da presente temporada.



Relativamente ao apuramento para o Europeu2027, Portugal lidera o Grupo B de qualificação, com 19 pontos em sete jornadas, mais cinco do que a República Checa, com 14, seguindo-se a Escócia, com mais um jogo, e a Bulgária, ambas com 11.



A fase de qualificação prossegue, para Portugal, em 25 de setembro, com a visita à Bulgária, cinco dias antes da receção à congénere de Gibraltar, a 30. A caminhada encerra em 06 de outubro, com o jogo em casa diante da República Checa.