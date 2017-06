Selecionador da Macedónia promete jogar "no máximo" frente a Portugal

Lusa 22 Jun, 2017, 22:37 / atualizado em 22 Jun, 2017, 22:39 | Seleção Nacional

Na antevisão ao duelo com Portugal, Blagoja Milevski lembrou que a Macedónia ainda tem "uma pequena hipótese" de passar às meias-finais da competição, que, por isso, tudo vai fazer para o conseguir.



"Temos uma pequena hipótese de seguirmos em frente e, apesar de ser muito teórica, estamos preparados para jogar no máximo e aproveitarmos essa probabilidade de passar", sublinhou o técnico.



O selecionador macedónio reconheceu que Portugal "tem um boa equipa, com muitos jogadores a atuar ao mais alto nível em grandes equipas da Europa", mas deixou um aviso aos lusos.



"Ninguém nos pode subestimar, porque vamos jogar ao melhor nível", disse, lembrando que a sua equipa eliminou a França para estar presente neste Euro2017.



"Também tinham uma grande equipa, mas agora estão a ver este torneio pela televisão. Este jogo com Portugal será decidido no relvado", afirmou.



Blagoja Milevski reconheceu que as últimas partidas feitas - derrota com Espanha [5-0] e empate com Sérvia [2-2] - obrigou os seus jogadores a apresentarem-se ao mais nível, e, por isso, admitiu "fazer algumas mudanças na equipa".



Portugal defronta na sexta-feira a Macedónia, na terceira e última jornada do grupo B do Campeonato da Europa de sub-21, que se realiza na Polónia, uma partida em que apenas o triunfo poderá fazer a formação lusa ainda sonhar com o apuramento para as meias-finais da prova.



A partida está agendada para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no estádio da cidade Gdynia, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.