Selecionador de Andebol defende mais ‘coopetição’ entre modalidades desportivas

“Nós em Portugal temos de começar a ‘coopetir’ mais e não a competir entre modalidades. Eu coopero contigo. Compito contigo, mas também coopero. As modalidades não têm de se andar a tentar matar umas às outras”, defendeu Paulo Pereira.



O selecionador falava hoje em Tondela, no distrito de Viseu, e cidade onde a seleção está em estágio até sábado, depois de, na sexta-feira à noite, enfrentar a seleção da República Checa.



Paulo Pereira deu como exemplo a eventualidade de haver um miúdo alto, que gosta de futebol, mas nem sabe correr, de o treinador levá-lo a um treinador de basquetebol e ver se é um atleta em ascensão. “Ou vice versa, em qualquer outra modalidade”, disse.



“Quando é que começamos a fazer isto? Nunca. Porquê? Porque nos queremos matar uns aos outros. Uma modalidade quer aniquilar outra e não cooperar”, considerou.



O mesmo acontece no desporto escolar, indicou. “As modalidades nas escolas são organizadas em função das competências dos professores que lá estão. Se são bons em voleibol, arranja-se um clube de voleibol”, apontou.



Tudo isto, no seu entender, “porque tudo dá muito trabalho e é muito fácil ser-se comodista e até morar ao pé da escola, de preferência”, mas “com trabalho e vontade, tudo pode mudar”.



Da mesma forma que “há uns anos a atitude era outra” perante os jogadores, hoje, Paulo Pereira, olha para si “mais como um líder, com outra atitude, de que como alguém que chega e manda”.



Perante uma plateia com mais de 50 pessoas, o selecionador apontou a “humildade, gratidão, perdão, respeito, maturidade, empatia, compreensão, confiança, trabalho e sentido de humor, sempre” como o plano de jogo da sua equipa.



Para Paulo Pereira, trabalhar uma equipa masculina “é também gerir egos” e é “preciso preparar muito bem o plano de trabalho com os jogadores, para potenciar, individualmente, cada um dos atletas e gerir os seus propósitos individuais, para que haja um sucesso coletivo”.



“Às vezes, tenho de virar a mesa e perguntar o que é que estamos ali a fazer. Se não queremos ganhar. Outras, é preciso focar mais na solução, enquadrando o problema, mas com foco na solução. Trabalhamos muito para ter bons resultados e temos de pensar muito”, assumiu.



No seu entender, “é preciso trabalhar muito e saber a tática” para alcançar os resultados desejados, “mas, às vezes, o mais importante é seguir a intuição, para falar com os jogadores da melhor forma e que se torne mais eficaz”.



Da lista de atitudes a ter, de parte a parte, quer atletas, quer treinador ou selecionador, fazem parte também o “entusiasmo, amor, paixão, sentido crítico, autonomia, prazer e compromisso e não haver ninguém invisível” nos treinos e estágios.



“E nós treinadores, temos ainda que ter a capacidade de nos adaptarmos. O melhor treinador não é o mais forte, é o que melhor se consegue adaptar às diversas situações, porque isso traz resultados mais constantes”, defendeu.



No final, Paulo Pereira dedicou mais de uma hora a responder às questões levantadas sobre os desafios de ser selecionador, treinador de um clube, e do andebol feminino, que, “infelizmente, praticamente não tem mulheres profissionais” em Portugal.