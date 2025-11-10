Selecionador de futsal vê na Eslovénia características de adversários do Euro2026

Depois das vitórias sobre a Croácia (5-0 e 7-2), em setembro, e sobre a Letónia (3-1 e 5-2), em outubro, a seleção bicampeã europeia vai receber, em Braga, a formação eslovena, que “é muito interessante” a defender, até pelos atributos morfológicos dos atletas, e que “contraria o jogo” dos adversários enquanto pode.



“Tem características que serão as de algumas seleções no campeonato da Europa. Ter este momento competitivo, em dois jogos, com uma seleção que sabe o que faz é o ideal. Isto já estava pensado há algum tempo. Até agora, tivemos três adversários que queríamos: Croácia, Letónia e agora a Eslovénia”, disse, na conferência de antevisão aos desafios.



O ‘timoneiro’ de Portugal considerou que a Eslovénia, uma das seleções anfitriãs do Euro2026, a par da Letónia e da Lituânia, tem parecenças com a Polónia e a Hungria, adversários lusos no Grupo D, a par da Itália, e vincou que “o mais importante” é a aprendizagem que os seus jogadores vão retirar dos “dois momentos competitivos”.



“Os jogos criam impacto emocional e de aprendizagem quanto ao que andamos a fazer. Serão dois momentos competitivos para refinar princípios e comportamentos, contra um adversário que vai exigir o nosso máximo”, acrescentou.



Questionado ainda sobre os regressos de Erick Mendonça, do Barcelona, e de Pany Varela e Carlos Monteiro, ambos do Benfica, à convocatória, Jorge Braz considerou natural a chamada de jogadores que fazem “parte da família”, embora “a qualidade e a quantidade” ao dispor o obrigue a deixar de fora outros atletas com potencial para envergar as ‘quinas’.



“Temos de ter jogadores diferentes na seleção, em diferentes momentos, para depois termos um ‘leque’ disponível para o Campeonato da Europa. (…) O Pany está a readaptar-se ao futsal nacional e está num nível de forma muito bom. O Erick está a voltar ao normal. O Carlos fez vários jogos de qualificação no ano passado. É importante enquadrar jogadores que sempre fizeram parte desta família”, esclareceu.



O selecionador considerou ainda especial jogar no pavilhão do Sporting de Braga, que vê como “um santuário do futsal português”, bem familiar de Tiago Brito, jogador que representa ininterruptamente os 'arsenalistas' desde 2021/22.



Embora “muito feliz” por jogar no recinto bracarense, o ala, de 34 anos, prometeu frieza e concentração na quadra, frente a um oponente com “atletas fisicamente muito fortes” e uma “defesa individual agressiva”, que, ainda assim, pode cometer erros caso Portugal os force.



“Será um jogo extremamente físico, mas somos uma equipa capaz de aplicar a dinâmica e intensidade que nos têm vindo a ser pedidas. Vamos ser uma equipa capa de superar a Eslovénia, mas, para isso, temos de ter uma entrada forte em jogo e manter a intensidade por 40 minutos”, salientou.



Portugal recebe a Eslovénia na terça-feira, a partir das 20:00, e na quarta-feira, às 19:00, em dois jogos de preparação para o Euro2026, que se disputa entre 21 de janeiro e 07 de fevereiro, com 16 seleções.

