Selecionador encara primeiro Mundial feminino de futsal como "uma oportunidade"

“Este é, sem dúvida, um momento muito importante. Enquanto Portugal, queremos abraçar muito esta oportunidade de mostrar a nossa qualidade, porque somos uma potência nas duas vertentes, queremos mostrar muito o nosso valor e ambicionamos sempre muito mais”, sublinhou Luís Conceição, instantes após ter anunciado as 15 convocadas que representarão Portugal na prova.



O técnico coloca a equipa nacional entre as favoritas a conquistar a edição inaugural do Mundial feminino de futsal, prova que diz abordar “passo a passo”.



“Estamos num lote com mais quatro ou cinco seleções que possam ser as favoritas e o facto de lá estarmos é sinal que temos qualidade e temos trabalhado para isso. Agora, é aproveitar esta oportunidade, mas, como Portugal, há mais quatro ou cinco seleções que vão lutar por este troféu. Quando falamos nesta questão dos favoritos, até nós técnicos, que estamos mais por dentro do futsal mundial, estamos muito curiosos e com expectativa”, assinalou ainda.



Na sua preparação para a competição, Portugal realizou dois jogos frente à tricampeã europeia Espanha, uma das suas principais rivais na disputa pelo título, que resultaram numa derrota (5-3) e num empate (3-3).



Na primeira edição do Mundial, que vai decorrer entre 21 de novembro e 07 de dezembro nas Filipinas, com 16 seleções participantes, a equipa das 'quinas', finalista derrotada do Europeu em 2019 e 2022, integra o Grupo C, juntamente com a Tanzânia, o campeão asiático Japão e a Nova Zelândia, campeã da Oceânia.



Lista de 15 convocadas:



- Guarda-redes: Alexandra Melo (Benfica), Ana Catarina Pereira (Benfica) e Maria Odete Rocha (Nun'Álvares)



- Fixo: Inês Matos (Benfica).



- Fixo/Ala: Ana Azevedo (Nun'Álvares), Ana Catarina Ribeiro (Leões de Porto Salvo) e Fifó (Benfica).



- Ala: Carolina Pedreira (Poio Pescamar, Esp), Helena Nunes (Futsi Atletico Navalcarnero, Esp), Catarina Silva (Nun'Álvares), Maria Pereira (Benfica) e Raquel Santos (Benfica).



- Pivot: Débora Lavrador (Poio Pescamar, Esp), Janice Silva (Benfica) e Lídia Moreira (Nun'Álvares).

