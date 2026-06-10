Selecionador fala na importância de vencer Grupo F no Mundial2027 de andebol

Os ‘heróis do mar’, que estavam inseridos no pote 1 como um dos cabeças de série do sorteio, que decorreu hoje em Munique, Alemanha, país organizador da 30.ª edição da prova, vão jogar a fase preliminar na GETEC Arena, em Magdeburgo, e, em caso de qualificação para a Ronda Principal (Main Round), seguem para Hanover.



“É decisivo levar pontos para a fase seguinte. Se quisermos fazer ainda melhor do que fizemos no último Mundial – e fazer melhor implica lutar por medalhas -, não levar pontos torna tudo possível, mas muito mais difícil. Por isso, ficar em primeiro lugar na fase preliminar é importantíssimo”, começou por dizer o técnico, em declarações reproduzidas pela Federação de Andebol de Portugal (FAP).



Dos três adversários que calharam em sorte aos lusos, a Polónia, finalista em 2007, é aquela que poderá causar mais dificuldades, já que Argélia e Ilhas Faroé, esta última estreante, estão perfeitamente ao alcance dos comandados de Paulo Jorge Pereira.



“Temos a Argélia, que poderá ser a equipa com menos possibilidades no grupo, a Polónia é uma seleção que conhecemos relativamente bem e que é sempre perigosa. É daquelas equipas do meio da tabela que, num dia bom, pode ganhar a qualquer adversário. Temos de estar muito atentos. As Ilhas Faroé obrigam-nos a preparar muito bem o jogo, sobretudo se continuarem a jogar muito em sete contra seis, com muitas variantes”, avaliou.



O também treinador dos romenos do Dínamo Bucareste lembrou que Portugal "é hoje olhado de forma diferente”, algo que considera “positivo”, mas que também “obriga a estar ainda mais alerta em todos os jogos”.



“Temos tido muitos dias bons, aquilo que estamos a fazer tem sido bom, mas há sempre coisas para melhorar. E isso acaba por ser o nosso fator motivador. Oxalá este tenha sido um bom dia para Portugal e que o caminho no Mundial seja de sucesso”, terminou.



Os três primeiros classificados dos oito grupos da primeira fase qualificam-se para a Ronda Principal, que distribuirá 24 seleções por quatro ‘poules’ com seis equipas cada, com duas a serem disputadas em Hanover e outras tantas em Colónia.



Desse lote, os dois melhores de cada agrupamento avançam para a ronda a eliminar, com a Lanxess Arena, em Colónia, a sediar todos os 12 jogos de definição do top 8, incluindo os quartos de final, as ‘meias’ e a final.



Magdeburgo será anfitrião da Taça Presidente, a disputar pelos últimos colocados dos grupos da fase preliminar, que estão restringidos à luta por um lugar entre as 25.ª e 32.ª posições da tabela final da competição.



O Mundial2027 realiza-se entre 13 e 31 de janeiro do próximo ano, na Alemanha, com a participação de 32 seleções, de cinco confederações.



