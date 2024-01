Selecionador Jorge Braz chama 16 jogadores para particulares de futsal com o Japão

Jorge Braz convocou seis jogadores dos ‘leões’, equipa que domingo conquistou a quinta Taça da Liga de futsal do seu historial: João Matos, Tomás Paço, Pany, Pauleta, Diogo Santos e Zicky.



O Benfica, derrotado na final da Taça da Liga pelo rival lisboeta, por 4-2, cederá à seleção os jogadores Afonso, Bruno Coelho, Kutchy, Lúcio Rocha e Carlos Monteiro.



Aos 11 jogadores dos dois clubes da capital, juntam-se Edu, André Coelho e Erick, que alinham em clubes espanhóis, e ainda André Correia, dos Leões de Porto Salvo, e Tiago Brito, do Sporting de Braga.



A seleção portuguesa de futsal vai defrontar o Japão em 03 e 05 de fevereiro, em Matosinhos, em jogos de preparação para o Mundial2024, competição na qual vai defender o título.



Os dois encontros diante da equipa nipónica estão agendados para as 20:00, no Centro de Congressos de Matosinhos.



A equipa das ‘quinas’ terminou a fase de qualificação com 15 pontos, mais três do que a segunda colocada Finlândia.



A fase final do Campeonato do Mundo da modalidade vai decorrer no Uzbequistão, de 14 de setembro a 06 de outubro.



Portugal venceu a última edição do Mundial, em 2021, ao bater na final a Argentina, por 2-1, numa competição que decorreu na Lituânia.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp.) e André Correia (Leões Porto Salvo).



- Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona, Esp.) e Tomás Paçó (Sporting).



- Fixo/Ala: Afonso (Benfica).



- Universal: Erick (FC Barcelona, Esp).



- Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Diogo Santos (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), Kutchy (Benfica), Lúcio Rocha (Benfica), Carlos Monteiro (Benfica) e Tiago Brito (Sporting Braga).



- Pivô: Zicky (Sporting).