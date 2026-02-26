Selecionador mantém convocatória na qualificação para o Eurobasket feminino

Depois da histórica presença no Eurobasket de 2025, em que conseguiu a primeira vitória de sempre, frente a Montenegro, Portugal está a disputar o apuramento para próxima edição, tendo já disputado duas partidas.



Portugal perdeu na visita à Sérvia, por 77-51, e triunfou na receção à Islândia, por 100-70, enfrentando agora novamente as sérvias, no dia 14 de março, em Almancil, e três dias depois, em 17 de março, viaja até Reiquiavique, onde defrontará as islandesas no fecho da ‘poule’ G.



Para estes dois jogos em março, o selecionador repetiu a convocatória, chamando as mesmas 14 jogadores que tinham estado presentes nos dois primeiros jogos, disputados em novembro.



A seleção lusa segue na segunda posição, com três pontos, enquanto a Sérvia lidera com quatro e a Islândia segue em terceiro e último, com apenas dois.



Os dois primeiros classificados de cada grupo apuraram-se para a segunda fase de apuramento, assim como os três melhores terceiros – apenas contam os resultados com os dois primeiros.



Lista das 14 convocadas:



- Bases: Ana Carolina Rodrigues (Szekszard, Hun), Joana Soeiro (Benfica), Márcia da Costa (GDESSA), Maria João Correia (Benfica), Raquel Laneiro (Al-Qázeres, Esp), Sara Guerreiro (BC Marburg, Ale) e Simone Costa (Sporting).



- Extremos: Inês Ramos (Al-Qázeres, Esp), Josephine Filipe (Al-Qázeres, Esp), Maianca Umabano (GDESSA) e Mariana Silva (Imortal).



- Postes: Carolina Cruz (Jolly Basket Livorno, Ita), Lavínia Silva (Oaklands Wolves, Ing) e Sofia da Silva (Azul Marino Mallorca Palma, Esp).