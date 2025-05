Selecionador quer Portugal competitivo contra a Inglaterra

"O foco nestes dias de trabalho foi muito mais retornar ao nível de organização que precisamos ter, tanto ofensiva como defensiva, para este jogo. Acima de tudo, o rigor do nosso jogo posicional, tanto ofensivo como defensivo, tem que ser muito melhor do que aquilo que foi", sublinhou hoje, na conferência de imprensa de antevisão da quinta jornada do Grupo A3 da Liga das Nações.

Neto espera "voltar ao registo" que a equipa já teve e que lhe permitiu ser competitiva "com estas equipas de top", depois de ter averbado duas derrotas com a campeã mundial Espanha, nas últimas duas rondas da Liga das Nações (4-2, em Paços de Ferreira, e 7-1, em Vigo).

Na sexta-feira, enfrenta a campeã europeia, Inglaterra, às 19:45, no Estádio de Wembley, com a qual empatou 1-1 em fevereiro, nesta mesma competição.

O técnico espera uma Inglaterra "poderosíssima, a procurar dominar o jogo", considerando tratar-se de "uma equipa que cresce e que se transcende na presença do seu público", além de ser "muito bem orientada, com uma das melhores treinadoras do mundo", a neerlandesa Sarina Wiegman.

Neto desvalorizou a ausência de Mary Earps, depois de a guarda-redes ter anunciado a retirada da seleção inglesa, salientando que o adversário possui "um leque de escolha" muito grande de jogadoras profissionais: "É uma equipa que luta sempre por títulos, é uma equipa que está habituada a estar sob pressão".

O selecionador disse esperar "um ambiente incrível, num palco que é um privilégio", o Estádio de Wembley, frisando que "dificilmente alguma coisa ficará resolvida no jogo" de sexta-feira: "Queremos chegar à última jornada a depender só de nós".

A duas jornadas do fim, Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo A3, com quatro pontos, menos cinco do que a líder Espanha e menos três face à Inglaterra, segunda classificada. A Bélgica é última colocada, com três.

O primeiro classificado de cada um dos quatro grupos segue para a `final four`, enquanto o segundo garante a permanência na Liga A e o terceiro tem de disputar o play-off de manutenção com um dos segundos colocados da Liga B. O último classificado é despromovido de escalão.

Para o duelo em Wembley, Diana Gomes é a única dúvida entre a equipa lusa, enquanto Jéssica Silva está apta, mas não para jogar os 90 minutos, segundo o técnico.

A equipa das `quinas` termina a participação na prova na terça-feira, recebendo a Bélgica, pelas 18:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Seguir-se-á depois o estágio de preparação para a fase final do Euro2025, que vai decorrer na Suíça, entre 02 e 27 de julho, na qual a equipa das `quinas` compete no Grupo B com Espanha, Bélgica e Itália.