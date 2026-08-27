Selecionadora chama 21 futebolistas para a estreia em Mundiais femininos de sub-20

Na lista divulgada, o Benfica e o Sporting de Braga, ambos com seis convocadas, são os clubes mais representados, enquanto o Sporting tem três atletas para a prova que decorre entre 05 e 27 de setembro.



Em solo polaco, a seleção nacional, liderada por Marisa Gomes, vai disputar o Grupo E com Coreia do Norte, atual campeã mundial, Costa Rica e Colômbia.



O primeiro duelo será no dia 07 de setembro diante das norte-coreanas, enquanto o segundo está marcado para o dia 10, frente às colombianas. O último jogo da fase de grupos irá opor Portugal à equipa da Costa Rica, no dia 13.



Portugal garantiu o apuramento em 2025, quando chegou às meias-finais do Campeonato da Europa de sub-19.



Lisa de 21 convocadas:



- Guarda-redes: Beatriz Carvalho (FC Porto), Nair Pina (Sporting de Braga), Rafaela Mendonça (Paris FC, Fra).



- Defesas: Francisca Castro (Sporting de Braga), Carolina Simões (Benfica), Inês Meninas (Benfica), Iara Lobo (Parma, Ita), Sofia Machado (Sporting de Braga), Érica Cancelinha (Sporting).



- Médias: Rita Cunha (Sporting de Braga), Rita Melo (Sporting de Braga), Joana Valente (Benfica), Carolina Tristão (Benfica), Diana Costa (Benfica), Marta Gago (Vitória de Guimarães), Mafalda Mariano (Vitória de Guimarães).



- Avançadas: Luana Bessa (Sporting de Braga), Neide Guedes (Benfica), Maísa Correia (Sporting), Carolina Santiago (Sporting), Anna Marques (Bochum, Ale).



