"Será o momento certo". Cristiano Ronaldo revela que próximo Mundial será o último

O capitão Cristiano Ronaldo rubricou já 143 golos num total de 225 internacionalizações pela equipa das quinas.

Convocado para a Irlanda







Se vencer em Dublin, a seleção portuguesa carimba a primeira posição do grupo e, consequentemente, o apuramento direto para o Campeonato do Mundo. Pode também apurar-se em caso de empate, mas apenas se a Hungria não vencer na Arménia. A fase final do Mundial prolonga-se de 11 de junho e 19 de julho, reunindo, pela primeira vez, 48 seleções.



c/ Lusa



Cristiano Ronaldo, atualmente ao serviço dos sauditas do Al Nassr, sob o comando técnico de Jorge Jesus, admitiu esta terça-feira que o Mundial de 2026, que vai ter lugar nos Estados Unidos, Canadá e México, será o último da sua carreira. O internacional português terá então 41 anos de idade., redarguiu o jogador, quando questionado durante uma entrevista num fórum de turismo.: "Isto significapara mim. As pessoas pensam que quando falo em reformar-me em breve quero dizer daqui a seis meses, ou um ano. Estou a brincar"."No futebol, tento aproveitar os golos. Como sabem, tenho 40 anos e tento aproveitar o momento e seguir em frente.. Esta é a minha vida", insistiu.- partida da quinta e penúltima jornada do Grupo F da qualificação para o Mundial.Portugal encabeça neste momento o Grupo F com dez pontos averbados, mais cinco do que a segunda classificada, a Hungria. Seguem-se a República da Irlanda, com quatro pontos, e a Arménia, com três. Portugal culminará os duelos do Grupo F diante da Arménia, no domingo, no Estádio do Dragão.Cristiano Ronaldo e João Félix, os portugueses com a camisola do Al Nassr, tornaram recentemente a marcar no campeonato saudita, apontando um golo cada um no triunfo da equipa sobre o Neom, por 3-1.