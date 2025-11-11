Seleção Nacional
Mundial 2026
"Será o momento certo". Cristiano Ronaldo revela que próximo Mundial será o último
Questionado sobre se o Campeonato do Mundo de 2026 será o derradeiro da carreira, o astro português do futebol respondeu: "Sim, definitivamente. Terei 41 anos e penso que será o momento certo".
Cristiano Ronaldo, atualmente ao serviço dos sauditas do Al Nassr, sob o comando técnico de Jorge Jesus, admitiu esta terça-feira que o Mundial de 2026, que vai ter lugar nos Estados Unidos, Canadá e México, será o último da sua carreira. O internacional português terá então 41 anos de idade.
"Sim, definitivamente. Terei 41 anos e penso que será o momento certo. Como estava a dizer, estou a aproveitar este momento", redarguiu o jogador, quando questionado durante uma entrevista num fórum de turismo.O capitão Cristiano Ronaldo rubricou já 143 golos num total de 225 internacionalizações pela equipa das quinas.
Quanto ao momento de pôr termo definitivo à carreira, Ronaldo ironizou, ao afirmar que tal "acontecerá daqui a dez anos": "Isto significa em breve para mim. As pessoas pensam que quando falo em reformar-me em breve quero dizer daqui a seis meses, ou um ano. Estou a brincar".
"Quando se chega a uma certa idade", prosseguiu CR7, "começa-se a contar os meses rapidamente".
"No futebol, tento aproveitar os golos. Como sabem, tenho 40 anos e tento aproveitar o momento e seguir em frente. O meu corpo está em boa forma, penso eu. Quanto ao meu desempenho na seleção, marco golos e ajudo a equipa. Quero ganhar títulos. Esta é a minha vida", insistiu.
Convocado para a Irlanda
Cristiano Ronaldo integra os convocados de Roberto Martínez para o encontro de quinta-feira da seleção portuguesa na República da Irlanda - partida da quinta e penúltima jornada do Grupo F da qualificação para o Mundial.
Portugal encabeça neste momento o Grupo F com dez pontos averbados, mais cinco do que a segunda classificada, a Hungria. Seguem-se a República da Irlanda, com quatro pontos, e a Arménia, com três. Portugal culminará os duelos do Grupo F diante da Arménia, no domingo, no Estádio do Dragão.
Cristiano Ronaldo e João Félix, os portugueses com a camisola do Al Nassr, tornaram recentemente a marcar no campeonato saudita, apontando um golo cada um no triunfo da equipa sobre o Neom, por 3-1.
c/ Lusa
Se vencer em Dublin, a seleção portuguesa carimba a primeira posição do grupo e, consequentemente, o apuramento direto para o Campeonato do Mundo. Pode também apurar-se em caso de empate, mas apenas se a Hungria não vencer na Arménia.A fase final do Mundial prolonga-se de 11 de junho e 19 de julho, reunindo, pela primeira vez, 48 seleções.
Portugal encabeça neste momento o Grupo F com dez pontos averbados, mais cinco do que a segunda classificada, a Hungria. Seguem-se a República da Irlanda, com quatro pontos, e a Arménia, com três. Portugal culminará os duelos do Grupo F diante da Arménia, no domingo, no Estádio do Dragão.
