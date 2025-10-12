Sérvio Srdjan Jovanovic vai dirigir o jogo entre Portugal e Hungria

Srdjan Jovanovic, de 39 anos, vai ser auxiliado por Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, enquanto Novak Simovic será o quarto árbitro, Momcilo Markovic vai estar como videoárbitro e Jelena Cvetkovic como assistente de videoárbitro, numa equipa de arbitragem totalmente sérvia.



Esta será a quarta vez que Srdjan Jovanovic vai dirigir jogos da seleção principal portuguesa, depois de já ter estado em outras três partidas, sempre com vitórias lusas.



O árbitro dirigiu o Portugal-Ilhas Faroé (5-1), da qualificação para o Mundial2018, e os duelos para a Liga das Nações entre a equipa portuguesa e a Suécia (3-0), em 2020/21, e frente à República Checa (4-0), em 2022/23.



Após o triunfo de sábado por 1-0 sobre os irlandeses, Portugal sabe que em caso de triunfo frente à Hungria e se a Arménia empatar ou perder na Irlanda, assegura já o nono apuramento luso, sétimo seguido, para uma fase final de um Campeonato do Mundo.



O Portugal-Hungria está agendado para terça-feira, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2), e do triunfo de sábado sobre a Irlanda.



A seleção lusa lidera o Grupo F, com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.

