Sportinguista Quenda e bracarense Arrey-Mbi no onze ideal do Europeu sub-21

Quenda marcou três golos e fez duas assistências durante os quatro desafios que durou a aventura portuguesa na Polónia, já que a seleção orientada por Rui Jorge foi afastada nos quartos de final, pelos Países Baixos.



O jovem extremo foi vendido no decurso da última época, ao Chelsea, por 52 milhões de euros, embora ainda vá permanecer no Sporting a temporada 2025/26.



No quadro de honra, destaque igualmente para o defesa central alemão Bright Arrey-Mbi, do Sporting de Braga, integrante da finalista vencida, por 3-2, após prolongamento, diante dos britânicos.



A campeã Inglaterra domina claramente com seis no 'onze' ideal, nomeadmaente o guarda-redes James Beadle, o central Charlie Cresswell e o lateral direito Tino Livramento, bem como os médios Elliot Anderson e James McAtee e o avançado Harvey Elliott, considerado o melhor do torneio e autor de cinco golos.



Já os germânicos colocaram no onze o central o médio Eric Martel e o ponta de lança Nick Woltemade, além de Arrey-Mbi.



Além de Portugal, apenas a França fura a supremacia dos finalistas, ao eleger o defesa esquerdo Quentin Merlin.