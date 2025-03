Steevy Cerqueira volta à seleção de râguebi

Elemento fundamental dos "lobos" na histórica campanha no Mundial, Cerqueira (2,07 metros e 114 quilos) só somou mais uma internacionalização após o França2023, em novembro, na derrota com os Estados Unidos (21-17).



O "gigante" do RC Orléans esteve ausente, por lesão, durante toda a fase de grupos do Rugby Europe Championship 2025 (REC25), assim como nas meias-finais, frente à Espanha (derrota por 42-31), mas volta, agora, para ajudar Portugal na disputa do terceiro e quarto lugar, no domingo, frente à Roménia.



A seleção portuguesa de râguebi recebe a Roménia no domingo, em partida de atribuição do terceiro e quarto lugares do REC25 com início previsto para as 15h00, no Centro de Alto Rendimento de Râguebi do Jamor, em Oeiras.



Portugal venceu o Grupo B do REC25, com triunfos sobre Bélgica (casa, 40-30), Alemanha (casa, 56-15) e Roménia (fora, 34-6), mas foi derrotado pela Espanha (42-31), nas meias-finais, em Lisboa.



A classificação final deverá determinar o escalonamento no sorteio do Mundial Austrália2027 das quatro seleções europeias que se apuraram para a competição ao qualificarem-se para as meias-finais do REC25.



Geórgia, Espanha, Portugal e Roménia foram as primeiras seleções a juntar-se às 12 já apuradas por terem terminado nos primeiros três lugares dos seus grupos no Mundial França2023: França, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, África do Sul, Escócia, País de Gales, Fiji, Austrália, Inglaterra, Argentina e Japão.